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Сегодня, 09:54

Бой Джуаряна на RCC Hard отменен — его иностранного соперника задержали в России за кражу

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец на голых кулаках Мартин Джуарян не примет участие в турнире RCC Hard 3, потому что его соперник Садуди Шримуанг попал за решетку. Спортсмена обвинили в краже дорогих часов в аэропорту у другого пассажира при прохождении досмотра.

«Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуанг нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой Лютера переносится на ноябрь», — приводит пресс-служба RCC слова главы промоушена Николая Клименко.

Турнир состоится 16 сентября в Академии единоборств РМК (Русская медная компания — прим. «СЭ»). Трансляция боя пройдет на телеканале UDAR и начнется в 15.00 по московскому времени. Шоу возглавит бой Александра Севера и Александра Деревянко, а противостояние Максима Сульгина и Нурадила Алиева станет вторым по значимости событием.

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