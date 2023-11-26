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Сегодня, 19:50

Чемпион Hardcore Ковалев подписал контракт с Ural FC

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин подтвердил, что чемпион Hardcore в полутяжелом весе Владислав Ковалев подписал контракт с промоушеном.

Ранее о том, что Ковалев, известный по прозвищу «Белаз», стал бойцом Ural FC, сообщило издание Metaratings.

«Это действительно так. Серьезное усиление для Ural FC. Ковалев является непобежденным чемпионом кулачных боев. Он — один из самых шумных бойцов индустрии, который доказывает своё мастерство не только словом, но и делом. Надеемся, что армия фанатов «Белаза» будет ходить на наши турниры и болеть за Влада так же яростно, как и обычно», — сказал Габдуллин «СЭ».

Ожидается, что Ковалев дебютирует в Ural FC на турнире, который состоится 9 декабря в Москве. В главном поединке события встретятся Хадис Ибрагимов и Алексей Голуб, которые разыграют титул в тяжелом весе по правилам бокса в MMA-перчатках.

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