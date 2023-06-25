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Единоборства / ММА

Сегодня, 15:11

Чемпион мира по дзюдо Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема в Улан-Баторе

Виталий Косик
Корреспондент
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Россиянин Инал Тасоев стал победителем в весовой категории свыше 100 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе.

В финале он одолел представителя Южной Кореи Ким Мин Чона броском на ваза-ари (вторая по величине оценка в дзюдо) и болевым приемом. Третье место разделили Одхуу Цеценценгел из Монголии и немец Лоссени Коне.

Также на этапе в Улан-Баторе у мужчин победу одержал двукратный чемпион Европы Михаил Игольников (до 90 кг), бронзу завоевал победитель чемпионата мира в Дохе Арман Адамян (до 100 кг).

дзюдо
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