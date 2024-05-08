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Бокс/ММА

Сегодня, 22:27

Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров

Ана Горшкова
Корреспондент
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Малавиец Айзек Чилемба заявил, что многому научился у русских боксеров и считает их серьезными соперниками.

«Я не могу сказать, что опасаюсь кого-то, они все очень серьезные противники. Все русские, с которыми я бился — хорошие бойцы, у каждого из них свой стиль борьбы. Некоторые из них очень проворные и быстрые, другие больше концентрировались на силе. Я у них многому научился», — приводит слова Чилембы РЕН ТВ.

Своим самым серьезным противником на ринге он назвал Сергея Ковалева.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
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