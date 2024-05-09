Чилемба заявил, что намерен показать Папину настоящий бокс

Малавиец Айзек Чилемба заявил, что в предстоящем бое против Алексея Папина намерен показать ему, что такое настоящий бокс.

«Точно постараюсь выиграть и показать все, на что я способен, сделаю все возможное, чтобы с начала боя и до его конца было интересно. Сейчас я не думаю о том, чтобы нокаутировать его, больше сосредоточен на результате и на том, чтобы показать ему, что такое настоящий бокс», — приводит слова Чилембы РЕН ТВ.

Он также поделился, что сейчас в основном увлекается боксом, но в детстве занимался еще и волейболом, футболом и забегами.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.