Дацик проведет бой с ирландцем Тернером на турнире в Балашихе

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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об участниках боксерского турнира в Балашихе.
«У нас запланирован грандиозный боксерский турнир в Балашихе, который возглавят лучший боксер России в первом тяжелом весп Алексей Папин и Айзек Чилемба. В соглавном бою Вячеслав Дацик сразится с Шоном Тернером», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.
Турнир состоится 25 мая в Балашихе.
12 апреля Вячеслав Дацик должен был провести бой с Александром Емельяненко на турнире Ural FC 7 в Москве. Поединок был отменен по техническим причинам. В своей профессиональной карьере у него 14 боев и 6 побед.