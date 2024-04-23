Дацик проведет бой с ирландцем Тернером на турнире в Балашихе

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об участниках боксерского турнира в Балашихе.

«У нас запланирован грандиозный боксерский турнир в Балашихе, который возглавят лучший боксер России в первом тяжелом весп Алексей Папин и Айзек Чилемба. В соглавном бою Вячеслав Дацик сразится с Шоном Тернером», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Турнир состоится 25 мая в Балашихе.

12 апреля Вячеслав Дацик должен был провести бой с Александром Емельяненко на турнире Ural FC 7 в Москве. Поединок был отменен по техническим причинам. В своей профессиональной карьере у него 14 боев и 6 побед.