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Сегодня, 14:41

Давид Нерсисян проведет поединок против Шамиля Галимова на турнире «Наше Дело»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Давид Нерсисян проведет поединок против Шамиля Галимова на 80-м турнире бойцовской лиги «Наше Дело», сообщает пресс-служба промоушена.

Оба бойца является мастерами спорта по боксу и не имеют поражений в лиге.

Нерсисян выиграл шесть последних поединков подряд, у Галимова — три победы подряд.

В последнем бою Нерсисян выиграл у Алисафы Мардалиева единогласным решением судей. Галимов провел поединок по правилам бокса с Шовхалом Чурчаевым, бой завершился вничью, а затем был признан несостоявшимся.

80-й турнир бойцовской лиги «Наше Дело» состоится 22 ноября в Москве.

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