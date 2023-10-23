Дэн Хендерсон подтвердил свое возвращение в бои

Экс-чемпион Pride в средней и полутяжелой весовых категориях и экс-чемпион Strikeforce в полутяжелой весовой категории Дэн Хендерсон (32-15) заявил, что на неделе сделает анонс своего первого за семь лет поединка.

«Что дальше? Голые кулаки? YouTube-бокс? Кое-что новенькое появится на этой неделе...» — написал Хендерсон в соцсетях.

Хендерсон завершил карьеру в 2016 году, когда проиграл бой за титул чемпиона UFC в среднем весе против Майкла Биспинга (30-9). Биспинг победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).