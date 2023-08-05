Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест, его реванш с Джошуа отменен

Британский боксер Диллиан Уайт (27-3) сдал положительный допинг-тест, его поединок с соотечественником Энтони Джошуа (29-3) отменен, сообщает промоутерская компания Matchroom.

«В связи с этими обстоятельствами бой Уайта и Джошуа будет отменен, будет проведено полное расследование ситуации. Более подробную информацию мы сообщим позднее», — говорится в заявлении Matchroom.

Поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа должен был состояться 12 августа в Лондоне.

Боксеры уже встречались в декабре 2015 года — тогда Джошуа одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.