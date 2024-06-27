Монсон о намерении сменить имя после принятия ислама: «Думаю, пока оставлю свое»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон ответил «СЭ» на вопрос о возможной смене имени после принятия ислама.

19 июня стало известно, что 53-летний спортсмен принял решение сменить вероисповедание.

«Я думаю, что пока оставлю свое имя. Я подумаю над этим, но не хочу ничего менять. Я сменил свою религию, и это важно для меня. И это главное. У меня пока нет имени, которое бросалось бы в глаза и имело бы значение для меня лично. Так что мне нужно об этом подумать», — сказал Монсон «СЭ».

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.