Емельяненко выписали из московской больницы

20 октября, 13:28
Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Ваха Шанхоев рассказал, что спортсмен выписан из больницы.
Ранее сообщалось, что Емельяненко провел несколько дней в больнице на процедурах.
«Александра выписали. У него все в порядке», — цитирует Шанхоева ТАСС.
Весной Емельяненко прооперировали позвоночник. Из-за проблем со спиной он не мог ходить.
На счету 44-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.
