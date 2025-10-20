Емельяненко выписали из московской больницы

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Ваха Шанхоев рассказал, что спортсмен выписан из больницы.

Ранее сообщалось, что Емельяненко провел несколько дней в больнице на процедурах.

«Александра выписали. У него все в порядке», — цитирует Шанхоева ТАСС.

Весной Емельяненко прооперировали позвоночник. Из-за проблем со спиной он не мог ходить.

На счету 44-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.