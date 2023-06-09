Федерация дзюдо России поблагодарила IJF за справедливое решение в отношении Тасоева

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик высказался о решении Международной федерации дзюдо (IJF) присудить золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг россиянину Иналу Тасоеву.

«Мы благодарим IJF и Мариуса Визера за справедливое решение, которое полностью соответствует философии и ценностям дзюдо, а также принципам честной игры, — цитирует пресс-служба ФДР Соловейчика. — Ошибки допускают все, но только сильным духом хватает смелости признать это. Подобный шаг в очередной раз подчеркивает, что в центре нашего вида спорта стоят дзюдоисты и защита их интересов. Я также хотел бы поздравить Инала Тасоева с абсолютно заслуженной золотой медалью: жизнь всегда вознаграждает тех, кто целиком и полностью отдается любимому делу, работает не покладая рук. Уверен, у него еще будет возможность отпраздновать завоевание чемпионского титула непосредственно на татами».

В финальной схватке, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

25-летний Тасоев также является чемпионом Европы 2021 года, серебряным призером европейского первенства 2020 года.