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Бокс/ММА

Сегодня, 19:25

Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента организации.

«Федору Емельяненко предлагали стать почетным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения», — приводит слова источника ТАСС.

Летом 2023 года Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Источник: https://tass.ru/sport/19552265
Федор Емельяненко
ММА
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