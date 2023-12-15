Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

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Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента организации.
«Федору Емельяненко предлагали стать почетным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения», — приводит слова источника ТАСС.
Летом 2023 года Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году.
Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.