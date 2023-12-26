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Сегодня, 15:14

Фролов считает, что выиграл бой у Абдулаева в рамках Гран-при ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион М-1 в среднем весе Артем Фролов заявил, что не считает себя проигравшим в четвертьфинале Гран-при АСА, где судьи отдали победу Шамилю Абдулаеву.

«Я считаю себя правым и до сих пор считаю, что в том бою я выиграл. Я неплохо смотрелся. У меня был во втором раунде нокдаун, был хороший четвертый раунд, а уж с такой концовкой должны были отдать победу в моем случае. Я на своем мнении остановился, и никто меня не переубедит. Корректировки сделаны, работаем еще больше и еще лучше. Надеюсь, что буду выходить в еще более лучшей версии», — приводит слова Фролова MMA.Metaratings.ru.

В мае 2023 года Фролов уступил раздельным решением судей соотечественнику Шамилю Абдулаеву и не смог выйти в полуфинал Гран-при в среднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/frolov-schitaet-chto-vyigral-boi-u-abdulaeva-v-ramkakh-gran-pri-aca-318996/
Артем Фролов
ММА
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