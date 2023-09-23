Гаджиев назвал три лучших боя, которые он организовал

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что противостояние Владимира Минеева и Ивана Штыркова не входит в число трех лучших боев, в которых он принял участие как организатор.

«Бой Минеев — Штырков не входит в топ-3 боев, которые я организовал. В топ-3 очевидно входят три поединка. Первый — Бату Хасиков — Майк Замбидис, и то, что творилось в Лужниках в реванше. Сложно с чем-то сравнивать. Это десять тысяч орущих людей, билеты не купишь. Люди сидят, зубодробительный, бескомпромиссный бой. Второе, бой Федора Емельяненко с Фабио Мальдонадо, где мы всей страной чуть с ума не сошли и дилогия Владимир Минеев — Магомед Исмаилов. Это я по хронологии. Поэтому пока в тройку очень сложно залезть. В топ-5 можно. Но зависит от качества боя. Если ребята подерутся от души, это будет что-то. По ожиданиям, это событие, которое со времен реванша Минеева и Исмаилова я так не ждал. И мы должны поработать над тем, чтобы это событие стало еще более актуальным», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Бой Минеева и Штыркова состоится 18 ноября. Поединок анонсировал глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев. 26 августа на турнире Hardcore Boxing Штырков провел бой по правилам бокса против Константина Ерохина. 15 сентября в Элисте на турнире по кикбоксингу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо нокаутом во втором раунде.