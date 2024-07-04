Гаджиев не считает, что спарринг Джигана с Роем Джонсом-младшим привлечет новую аудиторию в бокс

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что рэп-исполнитель Джиган проведет спарринг с серебряным призером Олимпийских игр и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

«Я не уверен, что этот бой привлечет новую аудиторию в бокс. У бокса и так довольно большая аудитория. Эта акция направленна на то, чтобы этот день получил особое внимание от широкого зрителя. К «Дню Московского спорта» будет повышенное внимание из-за этого боя, это точно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Спарринг пройдет в рамках «Дня Московского спорта» 6 июля.