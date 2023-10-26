Гаджиев поделился мыслями о матчевой встрече по вольной борьбе между сборными Дагестана и Осетии

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о матчевой встрече по вольной борьбе между сборными командами Дагестана и Северной Осетии.

«Я большой поклонник вольной борьбы, дагестанец. Для меня это событие очень интересно. Даже интереснее большинства турниров по смешанным единоборствам. Конечно, когда идут внутренние разборки, я болею за своих, за дагестанцев. Как только эти ребята борются в рамках международных стартов, я не разделяю и болею за всех ребят из Северной Осетии. Когда-то за Сослана Рамонова, сейчас за Заурбека Сидакова. Такие встречи можно организовывать два раза в год. Это абсолютно понятный формат. В футболе же «Спартак» и «ЦСКА» играют два раза в год. У борьбы есть большая аудитория, над этим надо работать. Будет определенная традиция, которая создаст тему для обсуждений. Я двумя руками за такие мероприятия. Красавцы в PWL», —приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

3 ноября в Москве пройдет турнир PWL 6, где сборные команды Дагестана и Осетии по вольной борьбе проведут 10 схваток. Среди участников олимпийский чемпион Заур Угуев, чемпионы мира Ахмед Тажудинов и Давид Баев.