Камил Гаджиев: «Однажды Емельяненко не вернется из алкогольного запоя — станет бомжом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что Александр Емельяненко (28-9) вернется в бои, а затем вновь уйдет в «алкогольный трип».

«Вернется ли Александр Емельяненко? Да, вернется, он же «феникс». Он снова взлетит, два раза подерется, потом уйдет в очередной алкогольный трип, по дороге еще оскорбит человек 15. И однажды уже не вернется из алкогольного запоя — станет бомжом», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В настоящее время Александр Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии.