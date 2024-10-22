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Сегодня, 20:59

Глава Федерации панкратиона России ответил, состоится ли турнир Hardcore в Новосибирске

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Глава Федерации панкратиона России Константин Климов заявил, что запланированный на 26 октября турнир Hardcore состоится, но не по правилам кулачного боя.

«Есть дисциплина «кулачный бой», которая относится к боксу, — сказал Климов «СЭ». — А есть панкратион. Это два разных вида спорта, хотя и во многом, может быть, похожих. Я хочу сказать, что турнира по кулачному бою 26-го числа не будет. Это то, что может сделать Федерация бокса России. Они могут по кулачному бою принимать любые решения. Но турнир по панкратиону 26-го октября в Новосибирске будет.

У меня контактов с Федерацией бокса России не было. Я очень уважительно отношусь к этой организации, очень уважительно отношусь к Умару Кремлеву. На самом деле все, что касается их федерации, это их дело. Я туда не могу и не имею права лезть. Все, что касается деятельности нашей федерации, это наше дело. Мы не пересекаемся. И поэтому тут две федерации не должны с друг другом пересекаться и не должны мешать. Мы тоже крепкая, хорошо стоящая на ногах организация. Если другая федерация будет нам мешать проводить наши турниры, мы вынуждены будем защищаться или отвечать, чего очень не хочется. Наше мероприятие официальное, оно запланировано. Мы его будем проводить вместе с лигой Hardcore».

Ранее Федерация бокса России отозвала лицензию у лиги Hardcore на проведение турниров по боксу и кулачному бою. В связи с этим промоушен начал сотрудничество с Федерацией панкратиона России.

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