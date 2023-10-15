Харитонов: «Александр Емельяненко — позор нашего спорта»

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что Александр Емельяненко не сможет реабилитироваться и вести трезвый образ жизни.

— Нет человека для меня — это просто кусок пьяного говна, который уже себя опустил и наш вид спорта опускает, — сказал Харитонов «СЭ». — Плевать вообще, что он там показывает, что он там исправился, протрезвел. Я всегда говорю об этом: этот человек — позор нашего спорта. Алкоголик, насильник, преступник. Таких людей в нашем спорте быть не должно.

— А чисто по-человечески за него можно порадоваться, что он реабилитируется?

— Да ничего он не реабилитируется, перестаньте вы. Я говорил это еще лет 15 назад, все меня хаяли в интернете. Вот что получилось. Это он на время, может, в засаду упадет — на месяц, на два, на полгода, на год... А все равно проявится рано или поздно, поверьте. Есть серийный убийца, серийный маньяк, а это серийный алкоголик. Так что человек не меняется. Человека может изменить только одно — земля, подземелье.