Имеля и Фомич проведут бой на Top Dog 30 в Уфе

20 июля в Уфе состоится 30-й турнир лиги кулачных боев Top Dog, в рамках которого Игорь «Имеля» Ионов проведет бой против Олега «Фомича» Фомичева, сообщает MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ионов последний бой провел в апреле 2024 года на турнире Top Dog 28, одержав победу над Марселем Хановым единогласным решением судей. На его счету семь побед и одно поражение.

27-летний Фомичев в апреле 2024 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил Николая Данилова нокаутом в первом раунде. В его активе десять побед и одно поражение.