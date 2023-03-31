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Единоборства / ММА

Сегодня, 11:05

Индийский дзюдоист Бомбади: «Турнир в Хабаровске станет для меня уникальным опытом»

Руслан Минаев
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Индийский дзюдоист Рахул Бомбади рассказал о грядущем выступлении на турнире Russian Judo Tour в Хабаровске.

«Это всегда было моей мечтой — представлять Индию на международной арене, и сегодня она стала реальностью, — цитирует 18-летнего Бомбади ТАСС. — Для меня выступление на одном татами с сильнейшими дзюдоистами из России и других стран будет уникальным опытом. Мне интересно, как живут российские дзюдоисты, их методики, потому что это одни из сильнейших спортсменов мира, российская школа воспитала множество чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Для нас выступление в России в первую очередь — это новые знания и импульс к дальнейшему развитию. И, конечно, я сделаю все, чтобы попасть на пьедестал почета».

Турнир в Хабаровске пройдет 1-2 апреля. Его призовой фонд составит 7,3 миллиона рублей.

Источник: ТАСС
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