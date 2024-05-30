Исмаилов: «Между Мусаловым и Туйновым будет мегабой»

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о победе Хайбулы Мусалова над Дамилом Шарафутдиновым.

«У меня было максимум переживаний за Мусалова перед его поединком, но ноль сомнений в его победе. Хайбула — опытный боец, видевший все на ринге. Он боксер среднего веса с ударом тяжеловеса. У него жесткий и нокаутирующий удар. Он владел преимуществом во всех показателях. Мне не понравились пара моментов, где Мусалов начал заставиться. Тут поволновался, но в общем верил в победу. Никогда ранее я не видел у Дамила Шарафутдинова такого лица после боя. Хайбула быстрее, скоростнее, намного лучше как боксер и выше классом.

Будет прекрасно, если ему организуют бой с Владиславом Туйновым. Это тоже классный боец. Мегабой для любителей бокса. Фаворитом будет Мусалов, но не с таким разрывом, как с Шарафутдиновым. Близкий поединок. Хайбула заберет встречу за счет характера, багажа и опыта», — приводит Metaratings слова Исмаилова.

Разница в весе между Мусаловым и Шарафутдиновым составила 40,55 кг.