Исмаилову грозит арест на 15 суток по делу об унижении человеческого достоинства

В Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова, сообщает Telegram-канал Mash.

38-летнего россиянина обвиняют по статье 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

По информации источника, дело может быть связано с инцидентом, который произошел в прошлом году, когда Исмаилов записал видео с возмущениями по поводу полицейских рейдов в мечети и назвал сотрудников правоохранительных органов бандитами в масках.

Исмаилов является представителем средней и полутяжелой весовых категорий. На его счету 18 побед и 3 поражения в ММА. Один поединок с его участием завершился ничьей.