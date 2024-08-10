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Бокс/ММА

Сегодня, 16:35

Исмаилову грозит арест на 15 суток по делу об унижении человеческого достоинства

Алина Савинова
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова, сообщает Telegram-канал Mash.

38-летнего россиянина обвиняют по статье 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

По информации источника, дело может быть связано с инцидентом, который произошел в прошлом году, когда Исмаилов записал видео с возмущениями по поводу полицейских рейдов в мечети и назвал сотрудников правоохранительных органов бандитами в масках.

Исмаилов является представителем средней и полутяжелой весовых категорий. На его счету 18 побед и 3 поражения в ММА. Один поединок с его участием завершился ничьей.

Источник: https://t.me/mash/56630
Магомед Исмаилов
ММА
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