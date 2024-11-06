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Бокс/ММА

Сегодня, 16:02

Иван Емельяненко предстанет перед судом за избиение рецидивиста

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Младший брат Федора и Александра Емельяненко, Иван Емельяненко, 24 ноября предстанет перед судом в связи с избиением человека, сообщил «СЭ» промоутер Владимир Хрюнов.

«У него состоялся конфликт с рецидивистом, в результате которого состоялась драка. Будучи человеком подготовленным, Иван Емельяненко вырубил его. Этот рецидивист ударился головой о землю и поломал лицевые кости.
Сейчас идет судебное разбирательство. В перспективе, конечно, это особо тяжкие повреждения. Но есть очень много обстоятельств. Например, у Ивана Емельяненко опекунство над ребенком. Характеризуется положительно. Занимаемся, чем только можем, ему помогаем. На 24 ноября назначен суд», — сказал Хрюнов.

36-летний Иван Емельяненко выиграл все три боя в профессиональной карьере.

Александр Емельяненко
Владимир Хрюнов
Иван Емельяненко
Федор Емельяненко

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