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Сегодня, 12:27

Иван Емельяненко: «Если принятие ислама поможет Александру, то я был бы только рад»

Давид Хачатрян
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Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван отметил, что не против, если Александр примет ислам, если это поможет ему в жизни.

«Четки я тоже заметил. По поводу того, наложили тени или он покрасился – это видео вышло после нашего разговора, – сказал Емельяненко «СЭ». — А что касается того, принял Александр ислам или нет, он приедет и сам все расскажет.

Я не знаю, как есть на самом деле. Все для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам. Бог един, просто есть небольшие предписания. Только лишь чтобы на помощь пошло Александру».

В настоящее время Александр Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии.

Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
ММА
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