Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Единоборства / ММА

Сегодня, 16:27

Кадыров прокомментировал победу Хатаева над аргентинцем Пучетой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Рамзан Кадыров.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Шамиля Хатаева над аргентинцем Эмилиано Пучетой.

Хатаев выиграл у Пучеты в восьмираундовом поединке единогласным решением судей (79-73, 79-73, 78-74) в главном событии турнира Pravda, который проходил 4 августа в Москве.

«Дорогой младший брат, воспитанник республиканского спортивного клуба «Ахмат» Шамиль Хатаев, одержал победу в главном бою боксерского вечера от промоутерской компании «Pravda».
Наш представитель выступил против аргентинского бойца Эмилиана Пучеты. Бой продлился всю отведенную дистанцию, однако его итог был очевиден с первого раунда. Шамиль был на голову выше своего оппонента.
Некоторое время Шамиль потратил на изучение противника, его поведение и слабые места. После подробного анализа на аргентинца посыпался шквал точных и сокрушительных ударов, которые определили исход встречи. По завершении всех раундов единогласным решением судей победа была за представителем РСК «Ахмат».
Я сердечно поздравляю Шамиля Хатаева с очередной победой! Очень радует, что наши спортсмены активно работают над своей физической формой, оттачивают мастерство и совершенствуют навыки. Убежден, что с такой самоотдачей и преданностью избранному делу их ждёт большое спортивное будущее. Искренне желаю Шамилю дальнейших успехов в мире профессионального бокса! Ахмат — сила! Аллаху Акбар!», — написал Кадыров в соцсетях.

На счету 27-летнего Хатаева 11 побед в 11 поединках в профессиональном боксе.

1
Читайте также
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест, его реванш с Джошуа отменен

Мирзаев про Лахму: «Чего с ним разговаривать?! Его нужно топтать!»