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Сегодня, 11:59

Камил Гаджиев: «Минеев и Штырков подерутся по правилам MMA осенью 2024-го»

Давид Хачатрян
Камил Гаджиев, Иван Штырков и Николай Клименко (слева направо).
Фото Соцсети
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев опубликовал в соцсетях фотографию с Иваном Штырковым (22-2) и исполнительным директором RCC Николаем Клименко, заявив, что действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) проведет два боя со Штырковым.

«На этом фото явно не хватает Владимира Минеева, ведь именно он станет соперником Вани Штыркова 18 ноября! — написал Гаджиев в соцсетях. — Это будет дилогия, завершение которой намечено в Екатеринбурге осенью следующего года. Первый бой — по правилам кикбоксинга, второй — по MMA. Первый бой уже совсем скоро примет «Игорная зона Красная поляна», ждем всех в Сочи и у экранов телевизоров на канале «РЕН ТВ».
Давно хотелось знатно пошуметь, вот сейчас и пошумим, бой двух очень известных людей для этого — самая лучшая предпосылка. Не будем ссорить болельщиков, противопоставляя парней друг другу, но факт остается фактом — у обоих своя армия поклонников. А вы за кого в данном поединке?»

15 сентября в Элисте на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо (16-7). Бой проходил по правилам кикбоксинга.

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