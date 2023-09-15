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Сегодня, 14:27

Камил Гаджиев объяснил, почему не участвовал в выборах мэра Москвы

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» объяснил, почему не участвовал в выборах мэра Москвы в 2023 году.

— Участвовали в выборах мэра Москвы?

— Нет.

— Почему?

— Спокоен. Я считаю, что в Москве Собянин — хороший мэр. Если бы я реально понимал, что ему кто-то конкуренцию составит, может, я пошел бы и поддержал Собянина. А так я понимаю, что он и так выиграет. Какой смысл (улыбается)?

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах главы столицы, которые завершились 10 сентября.

Камил Гаджиев
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