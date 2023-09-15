Камил Гаджиев — о концерте Басты в Дагестане: «Приехал, попел, не матерится. Что тут негативить особо?!»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» высказался по поводу выступления рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) в Махачкале.

— Сейчас многие критикуют концерт Басты в Махачкале. Там был полный зал, и, похоже, большинство — девушки. Ваше отношение к такой критике и к факту проведения подобного концерта в Дагестане?

— А за что именно критикуют? То, что девушки?

— Да, и в целом.

— Ну, Баста же в целом матом не ругается, мне кажется. Из ряда вон выходящего нет. Знаешь, у меня старшая дочь несколько раз отпрашивалась на концерты в Москве. Понимаю, что подросток, хочет на концерт. Я всегда ей говорил: «А с кем ты идешь?» Во-первых, кто исполнитель? Она, например, мне говорит, и ты понимаешь, что за жанр. Потом ты ей говоришь: «Куда, где?» Вот так вот. «Хорошо, вы можете пойти с кем-то», с подругой, может быть, но я сам вам организую место, где сидеть, ложу, чтобы было понятно. Чтобы не было каких-то недоразумений, потому что массовые сборища людей зачастую ничем хорошим не заканчиваются. Можно с этой стороны посмотреть, со стороны безопасности. Можно со стороны того, о чем конкретно Баста поет. Я пятый раз за этот год оказался на его концерте, даже вчера в Астрахани, но я признаюсь, что не слушал ни одной песни, все время был чем-то на концертах занят, честно скажу. А так я могу нет-нет Басту послушать, [песню] «Моя игра» и так далее. Нет же ничего плохого в том, что кто-то услышит песню «Моя игра».

В целом, наверное, концерты — это такое место, которое может стать местом повышенной опасности. Толпа, непонятно, могут какие-то неадекватные люди прийти. И так далее. Может случиться нездоровая ситуация. А так, ну что Баста... Приехал, попел, не матерится, гей-пропагандой не занимается. Вот так. Поэтому что там негативить особо?!

— Там были девушки в хиджабах. На фоне этого тоже пошла критика.

— Честно, это странно на самом деле. Если девушка в исламе, то музыка — это не про ислам. Так, конечно, немножко режет глаз. Если бы я это увидел, я бы про себя удивился, честно. Сказал бы: «А где связь?!»

— Вот бойцы даже начали критиковать в соцсетях. Не замечали?

— Для меня, честно говоря, критика бойцов, если я не знаю о ком речь... В целом бойцы для меня не показатель. Бойцы и мы все, давай вещи называть своими именами, не самым богоугодным делом занимаемся. Да по большому счету? Бьем друг друга по рожам и все это зачастую активно раскачиваем в соцсетях. Ну что? Надо же определенную долю самокритики иметь. Я уже не говорю о том, что в принципе боец выглядит не совсем, скажем так, по нашим традициям — я имею в виду одежду бойца. Если бы критиковал человек, который от и до сам правильно себя ведет с точки зрения ислама... Я оценку людям не хочу давать, повторяюсь. Это вообще очень тонкий момент. Но больше имеет право на критику тот человек, который сам полностью двигается правильно. Полностью от и до. А так, например, Камил Гаджиев кого-то критикует, что кто-то, например, с точки зрения религии что-то сделал неправильно... Ну, мне самому надо сперва с собой разобраться, если честно. Вот так.

— А если бы этот концерт состоялся лет 15 назад? Было бы столько критики?

— Да вообще бы ее не было. Мне кажется, концерты залетали в Дагестане лет 15 назад. По-моему, и сейчас неплохо заетают. Но есть просто люди, которые стали системно критиковать. Повторюсь, это их право. Молчать тоже не надо. Но к чему это приведет? Да ни к чему не приведет. Скажу так: многие отцы отпустили своих дочерей (или братья сестер) все-таки потому, что это Баста, а не какой-то там гомик. Я не называю имен, а в целом. Поэтому, конечно, разница есть.