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Сегодня, 13:18

Камил Гаджиев: «Такого, как Александр Емельяненко, спасет только религия»

Давид Хачатрян
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что Александр Емельяненко (28-9) принял ислам и получил имя Абубакар.

«Александр Емельяненко посетил Медину, сменил имя на Абубакар и получил в подарок очень ценную реликвию. Зачем все это, если он опять сорвется? — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Когда меня спрашивают, что дальше для АЕ, я говорю: «Ну что дальше? Придет в себя, подерется и снова забухает». Но, если помните, я же утверждаю, что такого, как Саша, спасет только религия. И здесь, знаете, пользуясь случаем, я хочу обратиться к тем, кто под этими новостями активно спорит на тему религии. Я почитал, пишут: «Иуда, продал свою религию», «Сначала изменил брату, потом — вере», «Да какой ты Абубакар!» Кто-то смеется над этим и так далее. А вот в случае с АЕ, давайте начнем с того, что речь вообще не идет о том, продолжит он карьеру или нет. Да какая, по большому счету, разница? Речь идет о том, что год назад мы с вами наблюдали, как в принципе человек пропадает.
По большому счету, он в спорте очень много успел сделать, очень много. И бои с его участием до сих пор, особенно времен Pride, пользуются очень большой популярностью у болельщиков. Имя он себе сделал. Но речь шла именно о том, выживет он вообще или нет, в каком он состоянии будет находиться. Поэтому давайте все вместе — христиане, мусульмане, буддисты — просто порадуемся тому, что человек сейчас не бухает, что человек нормально выглядит. Религия? Это уже второй вопрос, какого он вероисповедания и так далее. Да, я как представитель религии ислам, рад за него. Я понимаю гнев каких-то православных, но я уверен, что если отбросить первые эмоции и посмотреть глубже, то мы все согласимся с тем, что самое главное, что человек таким образом спасает себя. Религия спасает его. Я буду очень рад за Сашу, если это действительно для него спасение. Может ему и не надо драться, потому что для него бои — это бабки, бабки — это соблазны. Ну и пошло-поехало, сами понимаете».

Ранее Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии.

В последнем поединке, который состоялся 26 мая 2023 года, Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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