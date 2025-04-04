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Бокс/ММА

4 апреля, 13:15

Кияшко уверен, что Дзюба был бы чемпионом в единоборствах: «Он задушил борца»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный тренер по ММА и кикбоксингу, друг нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, был ли бы форвард успешен в единоборствах.

«Характер чемпиона, бойцовский характер у Артема есть сто процентов. Чего нет даже у многих бойцов. Я уверен, что, если бы он занимался единоборствами, он был бы чемпионом. У него прекрасные данные, он разбирается в этом. Я сам видел ту схватку, о которой Дзюба рассказал на подкасте. Артем боролся с парнем из вольной борьбы и не только прекрасно защищался, но и умудрился зайти за спину и задушить его», — сказал Кияшко «СЭ».

Дзюба и Кияшко являются хорошими друзьями. Ранее они проводили совместные тренировки.

Ранее нападающий заявил, что мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.

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Артем Дзюба
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