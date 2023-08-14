Магомед Исмаилов обратился к Камилу Гаджиеву: «Прекрати так предвзято рассуждать»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) ответил на слова главы лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева, который выразил уверенность в победе действующего чемпиона в среднем весе Владимира Минеева (16-1) над Исмаиловым в потенциальной трилогии.

«Камил, как мы все знаем, победить Минеева мне мешал мой функционал. Не ударка или борьба, а именно функционал. В последних трех боях я провел шесть раундов по боксу, пять по MMA, потом снова шесть раундов по боксу!

Все поединки дошли до решения. Получается, с моей стороны вопрос функционала решен! И что теперь нужно подтянуть Минееву, чтобы справиться с пятираундовым Исмаиловым? Борьбу или бокс?! Решать вам, просто прекрати так предвзято рассуждать о том, у кого есть шансы, а у кого их нет! Это так не работает!

Бокс или ММА — мне без разницы, просто пусть зайдет на территорию, в которой мне можно будет его бить, а там уж посмотрим, у кого какие шансы! Последний удар все равно за мной», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов проиграл Минееву в реванше техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 16 октября 2021-го на AMC Fight Nights 105.