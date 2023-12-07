Марсель Ханов заменит Каримова на Ural FC 5

Боец ММА и боксер Ислам Каримов из-за травмы не сможет провести бой с Николаем Даниловым на Ural FC 5.

Его заменит Марсель Ханов. Формат боя останется прежним — бокс, MMA-перчатки, пять раундов по три минуты.

«Врываюсь в Гран-при, выходя на замену. Не было полного лагеря, но это меня нисколько не останавливает, так как у нас тяжелый вес и тут будет играть большую роль ментальный настрой. Пакую чемоданы и вылетаю», — приводит слова Ханова пресс-служба Ural FC.

Ural FC 5 состоится 9 декабря в Международном центре бокса, Москва.