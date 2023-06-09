Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль чемпионата мира россиянину Тасоеву

Международная федерация дзюдо (IJF) присудила золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг россиянину Иналу Тасоеву.

«После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка. Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки», — говорится в заявлении IJF.

В финальной схватке, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.