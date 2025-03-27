Мокаев проведет бой в Karate Kombat 2 мая в Дубае

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев проведет поединок 2 мая в Дубае на турнире лиги Karate Combat. Информацию подтвердил сам боец в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в декабре 2024 года на турнире Brave CF 91, Мокаев победил Джовинсента Со удушающим приемом в первом раунде.

Мокаев ранее выступал в лиге UFC и входил в топ-10 лучших бойцов наилегчайшего дивизиона. В последнем поединке под баннером UFC Мокаев единогласным решением судей выиграл у Манела Капе.

Всего на счету 24-летнего спортсмена 14 побед и ни одного поражения. Один бой признан несостоявшимся.