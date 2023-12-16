Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США

Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, больше не собирается приезжать в США.

«Я больше не собираюсь никогда приезжать в США. Я отказался от американского гражданства с легким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России», — приводит слова Монсона ТАСС.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.