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Бокс/ММА

Сегодня, 18:56

Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, больше не собирается приезжать в США.

«Я больше не собираюсь никогда приезжать в США. Я отказался от американского гражданства с легким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России», — приводит слова Монсона ТАСС.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19558339
Джефф Монсон
ММА
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