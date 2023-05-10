На ЧМ по дзюдо в Катаре российских болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

«Их [зрителей] удалили с трибун, так как они отказались снять [георгиевские] ленты. Также им запрещено посещать соревнования», — приводит слова представителя Международной федерации дзюдо (IJF) РИА «Новости».

Чемпионат мира завершится 14 мая. Решением исполнительного комитета IJF дзюдоисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, где они борются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.