На этапе «Гран-при» в Таджикистане могут выступить до 28 российских дзюдоистов

Исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров сообщил, что сборную России по дзюдо на этапе Гран-при в Таджикистане могут представить 28 человек, сейчас спортсмены проходят проверку биографических данных.

«Максимальное количество участников — 28 спортсменов, 14 женщин и 14 мужчин. Но сейчас по рекомендации Международного олимпийского комитета спортсмены проходят проверку биографических данных, поэтому пока не можем сказать точно, кто будет допущен. Это будет известно на следующей неделе», — приводит слова Хабирова ТАСС.

Этап Гран-при пройдет в Душанбе с 2 по 4 июня. В Астане (с 16 по 18 июня) и в Улан-Баторе (с 23 по 25 июня) состоятся турниры серии Большого шлема.