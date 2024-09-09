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Бокс/ММА

Сегодня, 15:15

На турнире TOP DOG 31 дебютирует депутат, выигравший муниципальные выборы в Кудрово

Давид Хачатрян
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Георгий «Депутат» Шинкаренко, выигравший муниципальные выборы в городе Кудрово, проведет поединок на голых кулаках на турнире TOP DOG 31.

Соперником Шинкаренко станет боец ММА Вячеслав «Стальное Сердце» Стариков, для которого данный бой также станет первым.

Шинкаренко станет первым депутатом, который проведет бой в кулачных боях. До этого «Депутат» выступал на отборочном турнире TOP DOG Prospect, где одержал досрочную победу. В свою очередь, на турнирах TOP DOG Prospect у Старикова 1 победа при 1 поражении.

Турнир TOP DOG 31 состоится 27 сентября в Омске. Трансляция турнира пройдет на телеканале UDAR в 16:00 по московскому времени (в 19:00 по местному).

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