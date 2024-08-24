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Бокс/ММА

Сегодня, 13:37

Наврузов рассказал, в чем Вартанян был сильнее Грозина на турнире «Наше Дело 85»

Виктория Кравченко
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Известный кулачный боец Гаджи «Автомат» Наврузов оценил победу Эдуарда Вартаняна над Александром Грозиным на турнире «Наше Дело 85».

«Может быть от боя Вартаняна и Грозина ожидали большего: стойки, размены и так далее. Но перед боем Эдуард сказал, что есть уровни, и сейчас мы поняли, что такое уровень. Уровень — это подход к сопернику, умение сломать его тактику с использованием своих сильных сторон. Эдуард это великолепно продемонстрировал. Начало раунда, удар в печень, проход, удар, удар, проход в ноги. Кажется, что Александр этого не ожидал. Может, он думал, что Вартанян будет рубиться в стойке. Но рубка была фрагментами. Эдуард хорошо чувствовал удары», — цитирует Наврузова MMA.Metaratings.ru.

23 августа Вартанян победил Грозина в главном поединке турнира «Наше Дело 85».

Бой прошел в полусреднем весе и завершился победой Вартаняна единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Гаджи Наврузов (Автомат)
Эдуард Вартанян
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