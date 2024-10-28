Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 21:56

Немков проведет поединок против Ибрагимова в турнире «Наше Дело 86»

Telegram Дзен

Экс-боец Bellator, российский полутяжеловес Виктор Немков проведет бой против соотечественника, бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова в турнире «Наше Дело 86».

Турнир состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Поединок Немкова и Ибрагимова пройдет по правилам ММА — 5 раундов по 5 минут.

Немков свой последний бой провел в июне 2024 года в Санкт-Петербурге и победил единогласным решением судей Шамиля Гамзатова. Ибрагимов предыдущий поединок провел 18 октября 2024 года в Екатеринбурге в турнире RCC 20, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Ивана Штыркова.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Сегодня
Вчера
Неделя