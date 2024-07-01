Нэйт Диас — Хорхе Масвидаль: дата боя-реванша по правилам бокса

Экс-бойцы UFC Нейт Диас (21-13) и Хорхе Масвидаль (35-17) подерутся по правилам бокса в ночь с 6 на 7 июля на арене «Honda Center» в Анахайме (США). Боксерский вечер стартует в 23:00 по московскому времени.

Диас и Масвидаль дрались в 2019 году на UFC 244 за титул BMF. В том поединке Масвидаль победил техническим нокаутом — врач не позволил Диасу выйти на третий раунд. Бой состоялся на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Официальной трансляции боксерского вечера в России на данный момент не планируется.

На счету Масвидаля — 35 побед и 17 поражений в смешанных единоборствах. За свою карьеру в ММА Диас провел 37 поединков, одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.