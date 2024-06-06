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Бокс/ММА

Сегодня, 12:12

Никулин: «Хочу провести восемь поединков за 2024 год»

Сергей Разин
корреспондент
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Боец поп-MMA Тимур Никулин рассказал о возможных поединках в 2024 году.

«Деньги нужны, поэтому часто провожу поединки. С начала года у меня сорвалось три поединка. За 2024 хочу провести восемь поединков, во всех одержать победы. Неважно, с кем и когда. Сейчас ведутся переговоры с Камилом Гаджиевым, с Ural FC за пояс против Харуна Бозиева, с Hardcore, хочу на Pravda Boxing подраться с Василием Войцеховским. Кроме того, я бы побоксировал с Владом Туйновым. Ему и Войцеховскому всегда привозят мешков «на убой». Им нужно проводить конкурентные бои», — приводит слова Никулина MMA.Metaratings.ru.

Никулин 7 июня проведет поединок с Денисом Погодиным. Бой состоится в Москве на волейбольной арене «Динамо» в формате «четыре раунда по три минуты».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nikulin-rasskazal-o-planakh-na-2024-god-370191/
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