Носов назвал циничным решение разрешить российским дзюдоистам принимать участие в ЧМ перед самым стартом

Бывший депутат Госдумы РФ и бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Носов прокомментировал для «СЭ» решение о допуске российских спортсменов на чемпионат мира по дзюдо среди мужчин и женщин под нейтральным статусом.

«Могу пожелать нашим ребятам победы. Несмотря ни на что, они остаются нашими друзьями, близкими, родными, чьими-то дочерьми, чьими-то сыновьями, которые всю свою жизнь посвятили спорту. Конечно, это циничное паскудство разрешать выступать нашим спортсменам только накануне самих соревнований — им морально тяжело, это и сгонка веса, и подготовка. Все это на нервах, ты не знаешь, будишь ли ты участвовать или нет. Международный спорт в лице англосаксов показывает в очередной раз свое лицо. Еще раз хочу пожелать нашим ребятам победы. Надеюсь, к Олимпийским играм все разрешится, и если мы примем решение на них выступать, то только под нашим флагом и с нашим гимном», — сказал Носов «СЭ».

Международная федерация дзюдо допустила нейтральных индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии к участию в чемпионате мира среди мужчин и женщин, который пройдет в Дохе с 7 по 13 мая 2023 года.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо проголосовал за разрешение участвовать в турнире по дзюдо 2023 года в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).