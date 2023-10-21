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Бокс/ММА

Сегодня, 11:33

Петровский считает, что бой с Гарсией придал бы Батыргазиеву популярности за океаном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Марк Петровский высказался об олимпийском чемпионе Альберте Батыргазиеве.

«Альберт уже несколько раз побеждал бойцов, у которых не было поражений. Я бы хотел увидеть его поединок против Райана Гарсии — он быстро разберется с американцем. Это придало бы дополнительной популярности ему за океаном, ведь Райан довольно медийный боец. Потенциальный бой с Девином Хейни? Почему бы и нет! Я хорошо знаю Батыргазиева: занимался с ним в зале. Он много тренируется, очень выносливый боксер. Однажды смотрели его бой и заметили, что в шестом раунде он нанес более ста ударов! Это очень тяжело», — приводит слова Петровского RT.

Батыргазиев в пятом нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса на турнире Ural FC 4. Латиноамериканец потерпел свое первое поражение в карьере, а идущий на шестой строчке рейтинга WBA Батыргазиев продолжает оставаться непобежденным.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1219933-petrovskii-batyrgaziev-garsiya
Альберт Батыргазиев
ММА
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