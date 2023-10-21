Петровский считает, что бой с Гарсией придал бы Батыргазиеву популярности за океаном

Российский боксер Марк Петровский высказался об олимпийском чемпионе Альберте Батыргазиеве.

«Альберт уже несколько раз побеждал бойцов, у которых не было поражений. Я бы хотел увидеть его поединок против Райана Гарсии — он быстро разберется с американцем. Это придало бы дополнительной популярности ему за океаном, ведь Райан довольно медийный боец. Потенциальный бой с Девином Хейни? Почему бы и нет! Я хорошо знаю Батыргазиева: занимался с ним в зале. Он много тренируется, очень выносливый боксер. Однажды смотрели его бой и заметили, что в шестом раунде он нанес более ста ударов! Это очень тяжело», — приводит слова Петровского RT.

Батыргазиев в пятом нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса на турнире Ural FC 4. Латиноамериканец потерпел свое первое поражение в карьере, а идущий на шестой строчке рейтинга WBA Батыргазиев продолжает оставаться непобежденным.