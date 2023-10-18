Прощальный бой Монсона против Тактарова может пройти 9 декабря в Пензе

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«Прощальный бой Тактарова и Монсона, запланированный на конец ноября в Уфе, решили перенести. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы провести поединок 9 декабря в Пензе», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в соглавном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.