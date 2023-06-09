Путин высказался о присуждении дзюдоисту Тасоеву золотой медали ЧМ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Международной федерации дзюдо (IJF) присудить золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг россиянину Иналу Тасоеву.

«Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но, тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть — французский боец является выдающимся мастером», — цитирует РИА «Новости» Путина.

В финальной схватке, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

Ранее президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик поблагодарил IJF за справедливое решение в отношении Тасоева.