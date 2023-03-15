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Единоборства / ММА

Сегодня, 19:22

Рахлин признался, что недоволен выступлением сборной Санкт-Петербурга по дзюдо в прошлом году

Алина Савинова
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Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин заявил, что недоволен выступлением петербургских дзюдоистов в прошлом году.

«В целом мы недоработали, и тренеры это знают. Я жду в этом году лучших результатов», — приводит «Спорт День за Днем» слов Рахлина.

Также он прокомментировал второе место сборной Санкт-Петербурга в чемпионате России.

«Если бы мне до чемпионата сказали, что мы станем вторыми в такой борьбе, я бы, наверное, не расстроился. Но на самом турнире я увидел, что нам, чтобы выиграть, не хватило немного, и это довольно обидно. Был тяжелый полуфинал со сборной Уральского федерального округа, где мы проигрывали, а потом вырвали победу, а финал — с точностью до наоборот. Так что, конечно, я недоволен», — добавил тренер.

Также он заявил, что хочет выстроить работу в сборной таким образом, чтобы тому, кто придет после него, было тяжело соответствовать достигнутому уровню.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/mikhail-rakhlin-poymu-rebyat-esli-kto-to-smenit-sportivnoe-grazhdanstvo
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