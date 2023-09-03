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Сегодня, 16:40

Рамзан Кадыров возмущен дракой чеченского бойца Чурчаева в московском ТЦ

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимхану взять под личный контроль дело о драке с участием чеченского бойца поп-ММА Шовхала Чурчаева в московском ТЦ «Ривьера» перед турниром лиги «Наше Дело».

«Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мною под личный контроль.

Безусловно, такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Поведение отдельных личностей, которое идет вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», — написал Делимханов в соцсетях.

31 августа перед турниром лиги «Наше Дело» Чурчаев и его команда устроили массовую драку. В связи с этим был отменен бой Чурчаева против Артема Рофаля.

Рамзан Кадыров
ММА
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